Полонені виявилися співробітниками поліції Росії.

У центрі Києва троє полонених російських військовослужбовців дали прес-конференцію в агентстві УНІАН.

Полонені вперше з'явилися перед камерами й поспілкувалися з журналістами.

В інформагентство у супроводі силовиків прибули три співробітники поліції РФ.

У полон був взятий представник спеціального загону швидкого реагування, старший уповноважений з управління внутрішніх справ підполковник Дмитро Михайлович Астахов, інспектор групи інформації та документування підрозділу загону мобільного спеціального призначення Євген Вікторович Спірідонов та старший сержант поліції, співробітник загону мобільного спецпризначення міста Новокузнецька у Кемеровській області Віталійович Плотніков.

Агентство УНІАН знаходиться в Києві на вул. Хрещатик і, попри те, що супротивник бомбить столицю, продовжує працювати.

Нагадаємо, 24 лютого російський президент Володимир Путін почав вторгнення в Україну, у низці міст, у тому числі й у Києві, прогриміли вибухи, супротивник почав знищувати військові об'єкти.

Згодом президент України Володимир Зеленський звернувся до земляків і оголосив про введення воєнного стану. Після цього ворог атакував житлові будинки.

В результаті бойових дій в Україні вже вбито понад 5 840 осіб, є полонені, знищено, зокрема, 40 реактивних систем залпового вогню та 30 літаків.

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