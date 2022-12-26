Жителя Сумщини на початку повномасштабного вторгнення завербувала ФСБ РФ.

В Україні до 15 років за ґратами засудили російського агента, який готував прорив ворожих ДРГ до Сумщини.

Як повідомляє Служба безпеки України, під час слідчо-оперативних дій правоохоронці отримали беззаперечні докази вини ще одного російського агента, який здійснював розвідку прикордонної території Сумської області.

За даними СБУ, разом зі спільником він збирав інформацію про місця дислокації, кількість особового складу та наявного озброєння підрозділів Сил оборони в регіоні.

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Отримані розвіддані окупанти планували використати для підготовки прориву державного кордону диверсійно-розвідувальними групами РФ на північно-східному напрямку.

Зазначається, що обох російських агентів було затримано під час спецоперації контррозвідки СБУ у серпні.

"Наразі за матеріалами СБУ одному із зловмисників суд призначив покарання у вигляді 15 років ув’язнення", - йдеться у повідомленні.

Мова йде про місцевого жителя, якого на початку повномасштабного вторгнення завербувала ФСБ РФ.

За даними СБУ, для збору розвідувальної інформації до нього був "приставлений" ще один агент російської спецслужби.

Разом чоловіки виходили на місцевість і здійснювали фото-, відеофіксацію українських військових об’єктів, а отримані матеріали передавали куратору з ФСБ у вигляді медіафайлів з прив’язкою до місцевості.

Під час комунікації між собою використовували суворі заходи конспірації та закриті канали електронного зв’язку.

При обшуках за місцями проживання зловмисників правоохоронці виявили комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами таємного листування з агресором.

"На підставі зібраних доказів суд визнав одного із російських агентів винним за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України", - повідомили в СБУ.

Уточнюється, що на початку грудня іншого зрадника також було засуджено до 15 років ув'язнення.

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