Також пошкоджено віконні рами квартири, меблі та побутову техніку на кухні.

У столичній багатоповерхівці вибухнув газовий балончик. Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, вибух стався вчора, 27 грудня, о 18:21 у Дніпровському районі Києва.

Встановлено, що на кухні однієї з квартир на третьому поверсі 16-ти поверхового житлового будинку стався вибух газового балончика без послідуючого горіння.

"Внаслідок вибуху постраждала 17-річна дівчина. З попереднім діагнозом - гостра реакція на стрес та саднами кисті руки її передали медикам. Від госпіталізації вона відмовилась", - інформують у ДСНС.

Відео дня

Також пошкоджено віконні рами квартири, меблі та побутову техніку на кухні. Обставини даної події встановлюватимуть правоохоронні органи.

Вибух газу на Київщині

Як повідомляв УНІАН раніше, у вересні в Київській області в приватному будинку вибухнув газ. В результаті інциденту травми отримали дві жінки 1973 та 1994 року народження. Також травмувалося семимісячна дитина.

Вибух був такої сили, що зруйнував дві стіни у будинку.

Постраждалих маму та доньку доправили до опікового центру з опіками обличчя І-ІІ ступеня.

Вас також можуть зацікавити новини: