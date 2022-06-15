Розвідка стверджує, що Росія зазнала втрат у розмірі до третини своїх сухопутних військ, проте намагатиметься досягти нових успіхів.

Станом на середину червня вторгнення Росії в Україну підійшло до ключової точки й надалі ведення війни РФ може розвиватися за трьома сценаріями.

Про це повідомляє CNN з посиланням на аналітиків розвідслужб США.

Як пише видання, в США побоюються, що Путін зрештою зможе використовувати захоплену частину території України як плацдарм для подальшого просування.

Розвідка стверджує, що Росія зазнала втрат у розмірі до третини своїх сухопутних військ, проте намагатиметься домагатися нових успіхів, не проводячи загальну мобілізацію, яка вважається для Путіна "політично небезпечним кроком".

За інформацією видання, зараз розглядаються три можливі сценарії:

Сценарій 1:

Росія може продовжувати покроково домагатися незначних успіхів на Донбасі. Це означає постійні локальні наступи та, можливо, повільне просування вперед через перевагу в чисельності артилерії та особового складу.

Сценарій 2:

Фронт може зупинитися і залишатися нерухомим на місяці, якщо не на роки. Це призведе до величезних жертв з обох боків, а для Заходу значно посилить загрозу наростання кризи через виснаження світової економіки.

Сценарій 3:

Цей сценарій вважають малоймовірним. Він, полягає в тому, що президент країни-агресора Путін вирішить переглянути найближчі завдання вторгнення, оголосити про "перемогу" і спробувати мінімізувати військові дії.

У зв'язку з тим, що в України поки немає достатніх ресурсів для масштабного контрнаступу на Донбасі, ініціатива у веденні бойових дій на цьому фронті як і раніше залишається за Росією і вибір сценарію робиться Кремлем.

Допомога Україні:

9 травня 2022 року президент США Джо Байден підписав закон про ленд-ліз для України. Українська сторона зможе отримати військову техніку та озброєння в оренду, а заплатити за них вже після перемоги над Росією, або просто віддати вцілілу техніку назад.

Експерти впевнені, що зброя по ленд-лізу, яку отримає Україна, радикально змінить співвідношення сил. Тому зараз Москва намагається використати можливість і захопити ще більше територій на Донбасі.

15 червня 2022 року генсек НАТО Йенс Столтенберг заявив про те, що Україна повинна отримати більше важкого озброєння.

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