Станом на середину червня вторгнення Росії в Україну підійшло до ключової точки й надалі ведення війни РФ може розвиватися за трьома сценаріями.
Про це повідомляє CNN з посиланням на аналітиків розвідслужб США.
Як пише видання, в США побоюються, що Путін зрештою зможе використовувати захоплену частину території України як плацдарм для подальшого просування.
Розвідка стверджує, що Росія зазнала втрат у розмірі до третини своїх сухопутних військ, проте намагатиметься домагатися нових успіхів, не проводячи загальну мобілізацію, яка вважається для Путіна "політично небезпечним кроком".
За інформацією видання, зараз розглядаються три можливі сценарії:
Сценарій 1:
Росія може продовжувати покроково домагатися незначних успіхів на Донбасі. Це означає постійні локальні наступи та, можливо, повільне просування вперед через перевагу в чисельності артилерії та особового складу.
Сценарій 2:
Фронт може зупинитися і залишатися нерухомим на місяці, якщо не на роки. Це призведе до величезних жертв з обох боків, а для Заходу значно посилить загрозу наростання кризи через виснаження світової економіки.
Сценарій 3:
Цей сценарій вважають малоймовірним. Він, полягає в тому, що президент країни-агресора Путін вирішить переглянути найближчі завдання вторгнення, оголосити про "перемогу" і спробувати мінімізувати військові дії.
У зв'язку з тим, що в України поки немає достатніх ресурсів для масштабного контрнаступу на Донбасі, ініціатива у веденні бойових дій на цьому фронті як і раніше залишається за Росією і вибір сценарію робиться Кремлем.
Допомога Україні:
9 травня 2022 року президент США Джо Байден підписав закон про ленд-ліз для України. Українська сторона зможе отримати військову техніку та озброєння в оренду, а заплатити за них вже після перемоги над Росією, або просто віддати вцілілу техніку назад.
Експерти впевнені, що зброя по ленд-лізу, яку отримає Україна, радикально змінить співвідношення сил. Тому зараз Москва намагається використати можливість і захопити ще більше територій на Донбасі.
15 червня 2022 року генсек НАТО Йенс Столтенберг заявив про те, що Україна повинна отримати більше важкого озброєння.
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