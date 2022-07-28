Радник мера Петро Андрющенко закликав жителів міста не ставати донорами для окупантів.

У тимчасово окупований Маріуполь доставили велику кількість поранених російських загарбників.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Десь на сході наші захисники добряче насипали росіянам. В Маріупольську лікарню №2, яка є військовим російським шпиталем, завезли таку кількість "майже добрива", що для потреби поранених росіян необхідна велика кількість крові для переливання", - зазначив він.

При цьому Андрющенко закликав жителів міста не ставати донорами для загарбників.

"Маріупольці. Віримо в вас. Залишайтесь вдома. Росіяни і так випили забагато нашої крові, аби ще добровільно з ними ділитись. Це не стосується маріупольців з захворюванням на ВІЧ, гепатит С та інших хронічних хвороб, якими залюбки можна поділитись з окупантами", - написав він.

Як повідомля УНІАН, 21 липня глава Харківський ОВА Олег Синєгубов підтвердив, що в захопленому Куп'янську морг переповнений трупами російських солдатів. За його словами, росіяни не зважають на втрати в живій силі - у місті вже не вистачає рефрижераторів для зберігання їх трупів.

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