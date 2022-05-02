Російські окупанти "наглухо закрили" всі інформаційні потоки в Маріуполь та назовні.

Російсько-окупаційні війська інформаційно заблокували Маріуполь. Через це містяни не можуть дізнаватися правдиву інформацію про перебіг війни.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Окупанти наглухо закрили всі інформаційні потоки в місто та назовні. Можна дивуватись, але маріупольці зараз впевнені, що російські солдати маршуюит Хрещатиком, Харків під контролем Росії та кожного чоловіка з Маріуполя при виїзді відправляють на фротн", – зазначив він.

Водночас, додав він, задля утримання цієї блокади окупанти жорстко контролюють зйомку містянами фото та відео.

"Ти не можеш почати робити навіть селфі без окремого дозволу солдат, а навіть при його отриманні російський солдат завжди поруч і контролює, що ти зняв. Знімати в місті можуть виключно пропагандисти та "волонтери" від ФСБ", – написав радник мера.

І додає, що при виїзді з міста на "фільтрації" видаляється весь контент, який може показати правду життя.

"Саме тому ми дивуємось "картинкам мирного життя", а маріупольці жахаються того, що "Зеленський назвав всіх маріупольців зрадниками і пообіцяв тюрму кожному", – підсумував він.

А тим часом у Маріуполі триває другий етап евакуації людей з міста. До евакуації мають приєднатися люди у Мангуші та в Бердянську.

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