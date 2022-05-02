Наголошується, що це не поодинокий випадок, а реально масовий характер і відточений механізм.

У міськраді Маріуполя розповіли, як окупанти вивозять тіла загиблих. Як би це дико це звучало – у вантажівках "гуманітарного вантажу". Тобто, ті самі вантажівки, що завозять "гуманітарні подачки".

Відповідний допис був оприлюднений в телеграм-каналі міськради.

Наголошується, що це не поодинокий випадок, а реально масовий характер і відточений механізм. Так, у разі великого скупчення в одній будівлі вантажівки підганяють прямо до будинку. Якщо ж тіл небагато, то завантаження транспорту відбувається в продуктових складах біля "Метро", де й проходить пакування тіл загиблих.

За попередньою інформацією, такі вантажівки рухаються далі в місце базування мобільного крематорію в Харцизьку, втім, влада ще уточнює цю інформацію.

"Оптимізація логістики по-російськи. Їжа в обмін на трупи", – наголосили у міськраді.

Водночас, як стало відомо, російські окупанти "наглухо закрили" всі інформаційні потоки в Маріуполь та назовні. Через це містяни не можуть дізнаватися правдиву інформацію про перебіг війни.

"Можна дивуватись, але маріупольці зараз впевнені, що російські солдати маршуюит Хрещатиком, Харків під контролем Росії та кожного чоловіка з Маріуполя при виїзді відправляють на фронт", – зазначив радник міського голови Петро Андрющенко.