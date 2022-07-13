На думку радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка, HIMARS не дає спокою навіть тим територіям, які окупанти вважають глибоким тилом.

У Маріуполі окупанти збили власний безпілотник.

Про це у Telegram повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Він зазначив, що це сталося вночі на ділянці між Лівобережним районом міста та Калинівкою.

"З переляку і для виправдання поширюють плітки про збиту "Точку У". Страх викликаний формуванням складів боєкомплекту в Кальміуському районі та відстанню меншою ніж 100 км від лінії фронту на північний схід в напрямку Вугледара. HIMARS не дає спокою навіть тим територіям, які окупанти вважають глибоким тилом", - заявив Андрющенко.

Нагадаємо, внаслідок удару українських військових з РСЗВ HIMARS у районі Шахтарська загинули майже усі заступники командира однієї з дивізій РФ.

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