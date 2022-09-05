Євгенія Бабакова пішла з мамою на ринок 9 березня, додому вона не повернулася.

У Маріуполі внаслідок авіаудару загинула студентка, проте про її смерть стало відомо лише зараз. Російська бомба вбила дівчину 9 березня, коли вона пішла на ринок зі своєю матір'ю.

Про це повідомляє прес-служба Херсонського медичного університету.

"Сумна звістка днями увірвалася до дружньої родини Херсонського державного університету. У Маріуполі від удару авіабомби загинула студентка ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 226 Фармація, промислова фармація заочної форми навчання медичного факультету Євгенія Бабакова", - йдеться у повідомленні.

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Дівчина жила у Маріуполі та перестала виходити на зв'язок 5 березня. А 9 березня вона пішла на ринок, поряд з яким розвірвалася бомба, скинута рашистами на місто. В університеті сподівалися, що дівчина вижила. Проте нині стало відомо, що вона загинула.

"Важко знайти слова, неможливо загоїти гіркоту від втрати юної, вродливої дівчини... Нехай добрий, світлий спомин про Женю стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться у пам’яті усіх, хто її знав. Сумуємо, низько схиляємо голови у скорботі... Нехай душа загиблої знайде вічний спокій... Вічна пам’ять...", - додали в університеті.

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