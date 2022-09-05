Дівчина жила у Маріуполі та перестала виходити на зв'язок 5 березня / фото t.me/mariupolrada

У Маріуполі внаслідок авіаудару загинула студентка, проте про її смерть стало відомо лише зараз. Російська бомба вбила дівчину 9 березня, коли вона пішла на ринок зі своєю матір'ю.

Про це повідомляє прес-служба Херсонського медичного університету.

"Сумна звістка днями увірвалася до дружньої родини Херсонського державного університету. У Маріуполі від удару авіабомби загинула студентка ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 226 Фармація, промислова фармація заочної форми навчання медичного факультету Євгенія Бабакова", - йдеться у повідомленні.

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Дівчина жила у Маріуполі та перестала виходити на зв'язок 5 березня. А 9 березня вона пішла на ринок, поряд з яким розвірвалася бомба, скинута рашистами на місто. В університеті сподівалися, що дівчина вижила. Проте нині стало відомо, що вона загинула.

В університеті сподівалися, що дівчина вижила / фото kspu.edu

"Важко знайти слова, неможливо загоїти гіркоту від втрати юної, вродливої дівчини...  Нехай добрий, світлий спомин про Женю стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться у пам’яті усіх, хто її знав. Сумуємо, низько схиляємо голови у скорботі... Нехай душа загиблої знайде вічний спокій... Вічна пам’ять...", - додали в університеті.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що РФ посилює поліцейський режим на півдні, щоб втримати людей для "референдуму".

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