Супутник зафіксував наслідки численних обстрілів військами Росії Донецької, Луганської та Харківської областей.

У американській компанії Maxar Technology показали зруйноване Рубіжне і 40-метрову вирву від бомби в Довгенькому.

Знімки зроблені 6 червня, вони опубліковані в її Twitter.

Супутник зафіксував наслідки численних обстрілів військами Росії Донецької, Луганської та Харківської областей. Вони показали всіяні "ранами" від снарядів і бомб українські поля, зруйновані населені пункти й засікли техніку ворога.

На одному з кадрів – зруйновані будівлі у місті Рубіжне Сєвєродонецького району Луганщини. Також супутник зафіксував російські реактивні системи залпового вогню, орієнтовані на Сєвєродонецьк.

Вздовж річки Сіверський Донець у селі Богородичне Краматорського району Донецької області помітно, як окупанти обстрілювали територію з артилерії. Інші фото засвідчили наслідки численних ворожих обстрілів села Довгеньке в Ізюмському районі Харківщини.

Зокрема, воронки від артилерійських снарядів біля населеного пункту й яму від бомби діаметром у 40 метрів поміж будинків.

Раніше у Maxar Technologies опублікували супутникові знімки, на яких видно наслідки обстрілу важкою артилерією РФ Попасної на Луганщині. Крім того, поблизу міста Лиман Донецької області зафіксовано військову техніку окупантів.

Вас також можуть зацікавити новини: