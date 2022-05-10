Російські військові селяться у квартирах жителів Мелітополя, які виїхали з міста. Окупанти відбирають в українців автомобілі.
Про це повідомили в Запорізької обласної Військової адміністрації.
Відзначається, що російські військові під виглядом пошуку партизанів і диверсантів зламують гаражі та проводять обшуки.
"Жителі авіамістечка повідомляють, що військові з автоматами викрадали автомобілі з гаражів і приватного сектора. Крім того, загарбники займають квартири мелітопольців, які виїхали на підконтрольну Україні територію", – йдеться в повідомленні.
При цьому жителі Мелітополя намагаються виїхати з окупованого росіянам міста. У свою чергу окупанти тримають цілодобово евакуаційні колони на блокпостах попри те, що в авто знаходяться діти, літні люди та жінки.
Як раніше повідомляв УНІАН, з Мелітополя з 24 лютого вже виїхали понад 60% жителів - тобто близько 70 тисяч осіб.
Мер Мелітополя Іван Федоров 9 травня заявив, що люди з Мелітополя їхали до Запоріжжя більше 12 годин, бо російські військові обстрілюють евакуаційні колони.
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