Російські окупанти всіляко перешкоджають українцям, які хочуть виїхати.

Російські військові селяться у квартирах жителів Мелітополя, які виїхали з міста. Окупанти відбирають в українців автомобілі.

Про це повідомили в Запорізької обласної Військової адміністрації.

Відзначається, що російські військові під виглядом пошуку партизанів і диверсантів зламують гаражі та проводять обшуки.

"Жителі авіамістечка повідомляють, що військові з автоматами викрадали автомобілі з гаражів і приватного сектора. Крім того, загарбники займають квартири мелітопольців, які виїхали на підконтрольну Україні територію", – йдеться в повідомленні.

При цьому жителі Мелітополя намагаються виїхати з окупованого росіянам міста. У свою чергу окупанти тримають цілодобово евакуаційні колони на блокпостах попри те, що в авто знаходяться діти, літні люди та жінки.

Як раніше повідомляв УНІАН, з Мелітополя з 24 лютого вже виїхали понад 60% жителів - тобто близько 70 тисяч осіб.

Мер Мелітополя Іван Федоров 9 травня заявив, що люди з Мелітополя їхали до Запоріжжя більше 12 годин, бо російські військові обстрілюють евакуаційні колони.

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