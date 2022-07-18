У Генштабі наголосили, що особовий склад окупантів деморалізований, що обумовлено постійним перенесенням термінів їх ротації.

Російські загарбники бояться активного опору місцевого населення, який наростає, зокрема, у Херсонській та Запорізькій областях.

Про це повідомляє у Facebook Генеральний штаб Збройних сил України щодо оперативної інформації станом на 18.00.

"Особовий склад противника деморалізований, що обумовлено постійним перенесенням термінів їх ротації. Загарбники бояться активного опору місцевого населення, який наростає, зокрема, у Херсонській та Запорізькій областях. Все це призводить до збільшення відмов окупантів від участі в бойових діях на території України", - йдеться в повідомленні.

На Сіверському напрямку противник продовжує вести повітряну розвідку у прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей. Також ворог здійснив мінометний обстріл поблизу Атинського Сумської області.

На Харківському напрямку окупанти ведуть бойові дії, щоб не допустити просування українських військ в бік державного кордону.

"Ворог здійснив обстріли позицій наших військ зі ствольної та реактивної артилерії в районах міста Харкова та населених пунктів Уди, Прудянка, Слатине, Борщова, Руські Тишки, Печеніги, Чугуїв та Леб’яже. Завдав авіаційних ударів неподалік Прудянки, Рубіжного та Верхнього Салтова",- сказано в повідомленні. При цьому зазначається, що українські воїни завдали втрат та відкинули противника назад, коли той намагався просунутись в напрямку Бражівки та Дмитрівки.

В Генштабі зазначають, що на Курахівському і Запорізькому напрямках активних наступальних дій ворог не вів, але здійснював артилерійські обстріли зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Тоненьке, Невельське, Новомихайлівка, Вугледар, Пречистівка, Павлівка, Новопіль, Гуляйполе, Юрківка, Оріхів та Малі Щербаки. Також він завдав авіаударів біля Новоданилівки та Новоандріївки.

На Південнобузькому напрямку окупанти зосереджують зусилля на утриманні зайнятих рубежів та недопущенні наступу Сил оборони, активно ведуть повітряну розвідку БпЛА.

Артилерійські обстріли зафіксовано в районах населених пунктів Кавказ, Біла Криниця, Мурахівка, Кобзарці, Оленівка, Шевченкове, Степова Долина, Українка, Благодатне, Нова Зоря та Таврійське, а авіаційні удари - біля Потьомкиного та Білої Криниці.

Нагадаємо, за добу в Україні знищили ще 150 російських окупантів, і тепер загальна кількість ліквідованих супротивників становить 38 450 осіб.

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