Вночі повітряна тривога була фактично по всій країні, були обстріли на Донбасі, в Чернігові, в Хмельницій області, заявив Денисенко.

Вночі повітряна тривога була фактично по всій країні, були обстріли на Донбасі, в Чернігові, в Хмельницькій області.

Про це радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

Він зазначив, що дуже складна ситуація в Чернігові - "були обстріли, продовжувались бойові дії". При цьому зазначив, що і далі дуже складна ситуація в Маріуполі.

Денисенко розповів, що майже всю ніч на Київщині на території біля Ірпіня були бойові дії.

"Тому поки що говорити про те, що росіяни зменшують інтенсивність бойових дій на Київському і Чернігівському напрямку, не доводиться", - сказав він.

За його словами, якась частина окупантів і техніки виходить на територію Білорусі, але "це скоріше схоже на ротацію і на зализування ран, ніж на реальне призупинення бойових дій".

Говорячи про ситуацію в Ірпені, радник міністра внутрішніх справ зазначив, що в місті "дуже багато мін, дуже багато мінувань, розтяжок, заміновані навіть трупи".

"Тому величезне прохання до всіх тих, хто хоче повернутися до свого будинку, квартири, подивитись що там - почекайте, потім буде офіційно сказано, що можна в місто заходити", - зазначив Денисенко.

За його словами, зараз поліція там знаходить людей.

"Є багато людей, які відмовляються виїжджати . Ми шукаємо їх по підвалах. Ми пробуємо з ними говорити для того, щоб зараз на цей момент їх відвести в безпечне місце", - розповів він.

Щодо ситуації в Славутичі, коли окупанти спочатку зайшли в місто, а потім вийшли з нього, то, за словами Денисенка, це пов’язано, зокрема, з тим, що в області та місті немає ні достатньої кількості колаборантів, ні сил, щоб почати контролювати Славутич.

"Тобто вони зайшли, очевидно, не було у них вказівки з центру, з Росії, мається на увазі, щось глобально міняти в місті, і було рішення відійти в сторону. Думаю, що крім всього іншого, була інформація в росіян, що в Україну їде керівник МАГАТЕ і напередодні його візиту і дискусії щодо ЧАЕС та Запорізької АЕС було прийнято рішення не робити ескалації"- сказав Денисенко, і при цьому додав, що не треба думати, що там все закінчилося.

Денисенко також розповів, що сьогодні було збито кілька ракет над Києвом.

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