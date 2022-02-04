Заступник міністра закордонних справ Польщі нагадав, що Росія в 2008 році напала на Грузію фактично в день відкриття Олімпійських ігор.

Заступник міністра закордонних справ Польщі Павло Яблонський вважає, що існує ризик нападу Російської Федерації на Україну під час зимової Олімпіади в Китаї.

Про це повідомляє польське агентство PAP.

Зокрема, Яблонського запитали, чи може Росія використовувати час Олімпійських ігор для активізації своїх дій і початку чергової війни проти України.

"Безумовно, такий ризик існує, Росія ніколи нічого не брала до уваги. У 2008 році, фактично в день відкриття Олімпійських ігор в Пекіні, Росія напала на Грузію", - відповів він.

"Треба усвідомлювати, що Росія, яка є суб'єктом міжнародних відносин, на жаль, непередбачуваним, таким, що порушує своє слово, порушує міжнародне право, все ж таки залишається стороною, з якою потрібно розмовляти", - сказав заступник міністра.

Він нагадав, що Польща головує в ОБСЄ, яка є майданчиком для діалогу, де все ще існує можливість переговорів з Росією.

"Ми, в рамках ОБСЄ, будемо говорити з Росією. Міністр закордонних справ (Збігнєв) Рау зустрічатиметься з Сергієм Лавровим (глава російської дипломатії)", - передав він.

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Нагадаємо, зимові Олімпійські ігри в Пекіні, Китайська Народна Республіка, проводитимуться з 4 по 20 лютого 2022 року.

Загроза нової агресії Росії

З листопада 2021 року Росія зосередила на кордонах з Україною понад 100 тисяч військових. Міжнародне співтовариство побоюється, що Кремль приверне армійців і техніку до повномасштабного наступу.

У зв'язку з новою загрозою російської агресії в Східній Європі США, Британія і ЄС працюють над інструментами стримування намірів Путіна, зокрема шляхом введення жорстких санкцій.

США і низка країн Європи погодилися передати українській армії військове озброєння для захисту суверенітету держави від ймовірного нового наступу Росії.

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