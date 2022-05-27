Наляканий пес пригнув в окоп / фото Нацгвардія

У Національній гвардії України розповіли, як один з бійців знайшов собі чотирилапого помічника під час боїв на Київському напрямку.

Історія опублікована на сторінці Нацгвардії у Facebook.

Боєць з позивним Ігнат захищає країну з початку повномасштабного вторгнення російських окупантів.

Під час одного з обстрілів він зустрів німецьку вівчарку Фауст. Тепер пес завжди з воїнами. Він подає їм сигнал, коли бачить чужого. 

"Це було наприкінці березня, коли я разом зі своїми побратимами виконував бойові завдання по захисту Батьківщини на Київщині. До нас під час обстрілів пригнув в окоп пес, він був дуже наляканий. Після того песик постійно з нами, навіть коли я йду на позицію Фауст біля мене, чи коли пересуваємося на бронетехніці він також зверху з усіма", - розповів він.

Фауста назвали на честь німецького одноразового гранатомета часів Другої світової війни "Panzerfaust". 

фото Нацгвардія
фото Нацгвардія

Раніше повідомлялося, що на Миколаївщині службовий пес окупантів "перейшов" на сторону України. Він вчить команди українською і знає їх майже досконало. 

Як повідомляв УНІАН, у Харківській області прикордонники "прийняли" на службу безхатнього собаку. Його назвали Термінатором через гетерохромію. 

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