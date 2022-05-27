У Національній гвардії України розповіли, як один з бійців знайшов собі чотирилапого помічника під час боїв на Київському напрямку.
Історія опублікована на сторінці Нацгвардії у Facebook.
Боєць з позивним Ігнат захищає країну з початку повномасштабного вторгнення російських окупантів.
Під час одного з обстрілів він зустрів німецьку вівчарку Фауст. Тепер пес завжди з воїнами. Він подає їм сигнал, коли бачить чужого.
"Це було наприкінці березня, коли я разом зі своїми побратимами виконував бойові завдання по захисту Батьківщини на Київщині. До нас під час обстрілів пригнув в окоп пес, він був дуже наляканий. Після того песик постійно з нами, навіть коли я йду на позицію Фауст біля мене, чи коли пересуваємося на бронетехніці він також зверху з усіма", - розповів він.
Фауста назвали на честь німецького одноразового гранатомета часів Другої світової війни "Panzerfaust".
Раніше повідомлялося, що на Миколаївщині службовий пес окупантів "перейшов" на сторону України. Він вчить команди українською і знає їх майже досконало.
Як повідомляв УНІАН, у Харківській області прикордонники "прийняли" на службу безхатнього собаку. Його назвали Термінатором через гетерохромію.
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