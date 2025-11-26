Після відмови битися за ворога українського військовослужбовця хотіли розстріляти.

У Покровську українські штурмовики врятували побратима з полону російських окупантів. Про це йдеться у опублікованому на сторінці 425-го окремого штурмового полку "Скеля" у Facebook відео.

Там зазначається, що під час операції в Покровську командування полку отримало інформацію, що на одній з позицій ворога знаходиться український військовослужбовець з суміжного підрозділу, який потрапив в полон.

Так, ухвалено було рішення направити туди штурмову групу, знищити ворога та визволити побратима.

Сам врятований військовослужбовець зі 157-ї бригади розповів, що заблукав та випадково вийшов на ворожу позицію. Там його й узяли в полон. У чоловіка забрали рацію та хотіли слухати розмови українських військовослужбовців. Утім, рацію він заблокував.

Росіяни запропонували українському полоненому воювати за них, але вони отримали відмову. Так, ворог вирішив розстріляти українського військовослужбовця, але цього не сталося завдяки рятувальній операції штурмового підрозділу.

Попри високий ризик, вирішено було завдавати ураження по бліндажу, що мало полегшити завдання для штурмової двійки, яка йшла на порятунок. Після обстрілу ворожа група почала відходити, а у полоненого з’явився шанс на втечу. Так, побратими знайшли його та врятували.

Війна в Україні - ситуація у Покровську

Як повідомляв УНІАН, раніше офіцер бригади "Рубіж" Національної гвардії України Володимир Черняк розповів, що з такою величезною кількістю ворожої піхоти та техніки, яку російська армія використовує біля Покровська, як і з такою кількістю вбитих та взятих в полон росіян, українські війська з 2022 року ще не стикалися.

За словами Черняка, те, що ситуація в Покровську стабілізована, не відповідає дійсності. Утім, в зоні відповідальності бригади "Рубіж" ворогу не вдається прорвати лінію оборони, він не має успіхів у просуванні.

