Ті окупанти, що залишилися в місті, перевдягаються в цивільне.

У тимчасово окупованих Пологах Запорізької області стало менше російських загарбників та ворожої техніки. Росіяни залишили декілька блокпостів, "які сьогодні стоять пусті".

Про це розповів "Радіо Свобода" мер міста Юрій Коноваленко. При цьому, за його словами, росіяни почали перевдягатися в цивільне.

"Більшість з тих, які залишилися, як повідомляють наші жителі, перевдягаються в цивільний одяг і їздять по місту на велосипедах, скутерах, тобто менше намагаються рухатися технікою", – заявив він.

Водночас представники так званої "влади" з окупованого міста не евакуюються. Проте, за словами Коноваленка, вони отримали відповідне "розпорядження".

"Ми знаємо, що території окуповані, так звані адміністрації, отримали "розпорядження" на евакуацію. Але на сьогодні поки що ми не бачимо підтвердження, що ті, хто прийшов працювати в ті адміністрації, виїздять. Тобто всіх їх бачимо, знаємо, що залишаються в місті", – наголосив міський голова.

Ситуація на окупованих територіях

Після того, як російські загарбники підірвали Каховську ГЕС 6 червня, на окупованій частині півдня України виявляють тіла загиблих. Речник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков наголосив, що Україна не може офіційно підтвердити загибель чи зникнення людей на окупованій території внаслідок російського теракту, але вже отримує таку інформацію. За словами місцевих, тіла загиблих видно крізь вікна будинків.

При цьому заступниця міністра оборони України Ганна Маляр наголосила, що росіяни почали жорстку фільтрацію людей, які рятуютсья від повені на окупованій Херсонщині. Ворог скористався влаштованим ним же підривом ГЕС для посилення окупаційного режиму.

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