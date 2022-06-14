Знешкодити дрон окупантів вдалося завдяки глушнику, на який збирали кошти мешканці Полтави.

У Полтаві тероборонівці посадили ворожий дрон, який літав над залізничним вокзалом та міг збирати інформацію про залізничну інфраструктуру міста. Знешкодити безпілотник окупантів вдалося завдяки глушнику, на який збирали кошти мешканці Полтави.

Про це повідомляє "АрміяInform".

Так, в небі над залізничним вокзалом Полтави тероборонівці помітили ворожий безпілотник. Дрон міг збирати інформацію, яку окупанти могли використати для нових ударів. Саме тому військовослужбовці Полтавського батальйону територіальної оборони оперативно прибули на місце інциденту та посадили безпілотник. Це вдалося зробити завдяки глушнику ANTIDRON KVSG-6.

"За словами заступника командира Полтавського батальйону ТрО з позивним "Граф", військовослужбовці швидко нейтралізували дрон, не давши можливості противнику зібрати потрібну інформацію. Слід зазначити, що кошти на цю зброю полтавці зібрали на краудфандинговій платформі ЗМІСТу — майже 380 тис. гривень. Після того придбали та передали антидронне обладнання захисникам Полтавщини", - додали у виданні.

Глушник ANTIDRON KVSG-6 : що це таке

ANTIDRON KVSG-6 — глушник, який може нейтралізувати розвідувальну техніку ворога. Він може протидіяти всім дронам типу "квадрокоптер" та "крило", які працюють через GPS або Glonas.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що українські військові показали, як за допомогою дрона знищують ворога.

Вас також можуть зацікавити новини: