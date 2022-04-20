Понад 130 поранених окупантів на Луганщині поступило в місцеві лікарні.

Російські окупанти не здійснили проривів на жодному з напрямків. Весь український народ ефективно чинять супротив загарбникам і завдають їм великих втрат.

Про це сказав радник керівника Офісу президента Олексій Арестович на брифінгу.

Він зазначив, що на території Донецької і Луганської області, де ворог зосереджує основні свої зусилля, протягом доби відбито 10 атак російських окупантів, а також знищено 12 танків, 28 одиниць броньованої і 2 одиниці автомобільної техніки, 1 артилерійську систему.

За словами Арестовича, Повітряними силами України за добу уражено 9 повітряних цілей – 1 літак, 1 вертоліт, 6 БПЛА і крилата ракета.

Захисники Маріуполя тримають оборону

Він наголосив, що Маріуполь тримається, бої ідуть в районі заводу "Азовсталь" і в деяких інших районах. "Противнику нелегко там, він несе величезні втрати", – сказав Арестович. Він закликав людей максимально скористатися гуманітарним коридором, щоб виїхати з міста.

Окупанти зосередили основні сили на Ізюмському напрямку

Арестович зазначив, що головним напрямком зосередження зусиль противника залишається Ізюмський напрямок – від Ізюма на Слов'янськ.