Російські окупанти не здійснили проривів на жодному з напрямків. Весь український народ ефективно чинять супротив загарбникам і завдають їм великих втрат.
Про це сказав радник керівника Офісу президента Олексій Арестович на брифінгу.
Він зазначив, що на території Донецької і Луганської області, де ворог зосереджує основні свої зусилля, протягом доби відбито 10 атак російських окупантів, а також знищено 12 танків, 28 одиниць броньованої і 2 одиниці автомобільної техніки, 1 артилерійську систему.
За словами Арестовича, Повітряними силами України за добу уражено 9 повітряних цілей – 1 літак, 1 вертоліт, 6 БПЛА і крилата ракета.
Захисники Маріуполя тримають оборону
Він наголосив, що Маріуполь тримається, бої ідуть в районі заводу "Азовсталь" і в деяких інших районах. "Противнику нелегко там, він несе величезні втрати", – сказав Арестович. Він закликав людей максимально скористатися гуманітарним коридором, щоб виїхати з міста.
Окупанти зосередили основні сили на Ізюмському напрямку
Арестович зазначив, що головним напрямком зосередження зусиль противника залишається Ізюмський напрямок – від Ізюма на Слов'янськ.
"Там вони зосередили свої війська, там вони намагаються просуватися, але марно. Їм поки що не вдається, хоча анонсований ними страшний наступ триває вже третю добу. Так само противник намагався штурмувати сьогодні Рубіжне і Попасну в Луганській області аби відбити. За деякими даними, які потребують уточнення, понад 130 окупантів поранених поступило в місцеві лікарні на територію, яку контролюють зараз російські війська", – розповів Арестович.
Щодо Херсонського напрямку
"Противник під "потужним керівництвом нового керівника операції генерала Дворнікова" намагається наступати в Херсонській області із завданням вийти на кордони Херсонської області, навіть ті, які знаходяться на правому березі, в бік Миколаєва", – зазначив Арестович.
Він додав, що окупанти Миколаївщину обстрілюють для того, щоб примусити наші війська боротися з артилерією противника, шукати їх, а не наступати, але "ми і там ведемо окремі обережні виважені, але тактичні дії, для того, щоб розгромити угруповування противника на правому березі".
Також Арестович розповів, що в Запорізькій області, на Гуляйполівському напрямку, противник намагається просуватися, але "попри анонси і попри запевнення, попри повідомлення про масивний наступ , це не так - він обережно просувається вперед окремими ротними і тактичними групами - це 100 людей з технікою - і потрапляє під удари нашої авіації, артилерії і наземних сил, які ведуть там активно маневри".
На Київському, Чернігівському і Сумському напрямках підрозділи Збройних сил України прикривають державний кордон і ознак створення наступальних угруповань противника там не відзначено.
На Харківщині ідуть бої і генеральний штаб ЗСУ заявляє про декілька звільнених населених пунктів.
Росіяни платять своїм життям за вторгнення в мирну Україну. Станом на 20 квітня українські захисники ліквідували майже 21 тисячу ворогів. Вони також знищили 815 танків, 171 літак і 150 гвинтокрилів.