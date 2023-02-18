Речник відомства зазначив, що якби Росія могла запускати більше ракет, то обов'язково б так зробила.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що нетипові для Росії обстріли малою кількістю ракет, ймовірно, пов'язані з нестачею боєприпасів. Водночас ворог хоче тримати українців у напрузі перед річницею повномасштабного вторгнення.

В ефірі телемарафону Ігнат також прокоментував сьогоднішню нетипову ракетну атаку РФ із запуском лише чотирьох ракет. Він зазначив, що Росія дещо змінює тактику. Крім поодиноких ударів, з'явились і нічні ракетні обстріли.

"Могли би більше – обов'язково вдарили б сильніше і більшою кількістю ракет, це очевидно. Ворог зараз нагнітає обстановку. Усі зараз говорять про "сакральні дати", що наближаються, – 23 лютого і наступний день, річниця вторгнення на нашу землю", – сказав Ігнат.

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Ракетні обстріли України

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов спрогнозував, що Росія планує масовану атаку 24 лютого - у річницю вторгнення в Україну.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк також впевнений, що окупанти намагаються накопичити достатній обсяг ракет, щоб здійснити масований трихвильовий каскад. Таким чином вони хочуть показати у річницю вторгнення в Україну, що в них ще є "порох у порохівниці".

Останній обстріл відбувся вранці 18 лютого. У всіх регіонах України ввімкнувся сигнал тривоги, після чого Росія випустила чотири "Калібри" з Чорного моря в напрямку материкової України. Дві ракети вдалося збити силам ППО.

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