Ігнат стверджує, що "агентура РФ у прифронтових містах може координувати ракетні удари".

Начальник служби зв’язків з громадськістю Командування Повітряних Сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат заявив, що російські військові "детально аналізують усі дані розвідки", перш ніж запускати по Україні дороговартісні ракети "Іскандер".

"Уся інформація перед ударом ретельно аналізується, вивчається. Просто так ракету "Іскандер" вони не випускають. Ракета коштує мільйони, у них їх небагато загалом. Тому противник детально прораховує плани, використовує всі дані розвідок", – сказав Ігнат, пише Українське Радіо.

Він стверджує, що "агентура РФ у прифронтових містах може координувати ракетні удари".

Відео дня

"І не забувайте, що ворог фактично без проблем прослуховує будь-які телефони мобільних операторів. Робить це і з соціальними мережами, де люди люблять часто обмінюватись інформацією. Це все читається, тому будь-яка інформація може бути ворогом використана – і використовується сто відсотків. Тому деталізувати, обговорювати телефоном, що і де саме відбувається, хто і куди їде, не варто! Бо все це буде проаналізовано і використано ворогом проти України", – додав речник.

Удари ракетами "Іскандер" по Україні

Вчора ракетами було атаковано Харків - вибухи пролунали у центрі міста, є жертва. Спікер командування Повітряних Сил Збройних сил України Юрій Ігнат пояснив, чому повітряна тривога в обласному центрі була оголошена після вибухів.

5 жовтня окупанти вдарили по населеному пункту Гроза - під ракетним ударом опинилося кафе та магазин, які знаходилися в одній будівлі. Саме під час ворожої повітряної атаки у кафе й поруч перебували близько 60 людей, які прийшли, щоб вшанувати пам'ять полеглого воїна. Загинули десятки осіб, є постраждалі, які перебувають у критичному стані.

Вас также могут заинтересовать новости: