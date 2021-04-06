Сьогодні Зеленський заявив, що єдиний шлях до закінчення війни на Донбасі - це рух України в НАТО.

У Кремлі «глибоко сумніваються», що вступ України в НАТО сприятиме завершенню збройного конфлікту на сході України.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це заявив прес-секретар глави російської держави Дмитро Пєсков.

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Зокрема, журналісти запропонували йому прокоментувати слова президента України Володимира Зеленського про те, що вступ України до Північноатлантичного альянсу сприятиме завершенню війни на Донбасі.

«Глибоко сумніваємося в тому, що це допоможе», - заявив Пєсков і додав, що, на думку Кремля, «це ще більше погіршить ситуацію».

«Тому що, говорячи про вступ в НАТО, жодним чином не можна абстрагуватися від думки людей», - сказав він.

На думку Пєскова, членство в НАТО для декількох мільйонів людей в ОРДЛО «є глибоко неприйнятною перспективою».

Що передувало

24 лютого Зеленський заявив, що після отримання статусу партнера з розширеними можливостями Україна повинна отримати План дій щодо членства в НАТО.

5 березня віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина заявила, що не менш як 14 з 30 країн-членів НАТО готові перевести в практичну площину політику «відкритих дверей» для України.

Сьогодні, 6 квітня, Зеленський під час телефонної розмови з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом сказав, що рух України до членства в НАТО - це єдиний шлях до закінчення війни на Донбасі: «Ми прагнемо до реформування нашої армії й оборонного сектору, але самими реформами Росію не зупинити. НАТО - це єдиний шлях до закінчення війни на Донбасі. ПДЧ стане справжнім сигналом для РФ», - сказав президент.

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Автор: Роман Цимбалюк