Він каже, що армія РФ навіть не має уявлення, за що воює.

Адмірал Роб Бауер вважає, що російський правитель Путін веде сучасну війну проти України, бо боїться дечого страшнішого за фізичну зброю.

Путіна лякає таке явище як демократія, сказав голова Військового комітету НАТО в рамках 16-го щорічного Київського Безпекового Форуму. Його слова цитує ГУР.

"Ця війна ведеться тому, що президент Путін боїться чогось набагато потужнішого, ніж будь-яка фізична зброя на землі, - демократії… Але жодна пропаганда не може приховати правди про те, що він не досяг жодної зі своїх стратегічних цілей", - йдеться у повідомленні розвідки.

Бауер під час виступу також зазначив, що наразі армія РФ навіть не має уявлення, за що воює. І це одна із причин, чому Путіну не вдається досягти бажаного у своїй "СВО".

Також адмірал попередив, що небезпечно дозволити Путіну перемогти в Україні. Він назвав подібний сценарій подій страшною історичною помилкою.

"Тому що результат цієї війни впливатиме на долю всього світу", - акцентував Бауер.

Бауер заявив - в НАТО готові до війни із Росією

У березні голова Військового комітету НАТО Бауер оголосив, що в Альянсі готові до потенційного прямого зіткнення з Росією. В організації є розуміння щодо зміни безпекової ситуації ще з 2014 року, уточнив він в інтерв’ю АрміяInform.

Також він визнав, що наразі час не на боці НАТО. Зараз саме Росія вирішує, де і коли йти в атаки, це видно на прикладі з Україною, уточнив він. Але НАТО буде воювати з РФ навіть тим, що має зараз, якщо та піде в напад, підкреслив військовий.

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