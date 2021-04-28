Говорити про те що, Росія відведе всі свої війська від України ще зарано, переконані у Державній прикордонній службі.

Росія заявляє про повернення у пункти постійної дислокації (ППД) підрозділів Повітряно-десантних військ РФ, які начебто брали участь у міжвидових навчаннях в окупованому Криму.

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Відповідна інформація з’явилась на сайті Міноборони РФ. Натомість кремлівські пропагандисти відзняли черговий ролик, щоб продемонстрували відведення військ.

«Військовослужбовці Псковського гвардійського десантно-штурмового з’єднання, які брали участь у навчаннях, приступили до перекидання особистого складу у пункти постійної дислокації літаками військово-транспортної авіації з аеродрому Кіровське у Республіці Крим на аеродром Хрести у Пскові. Бойова і спеціальна техніка з екіпажами слідують у ППД військовими ешелонами», – йдеться у повідомленні російського МО.

У Росії стверджують, що всього у передислокації підрозділів ПДВ задіяні близько 40 військових ешелонів, планується понад 30 вильотів літаків ПТА, які доставлять у ППД особистий склад і техніку десантників.

Пропагандисти Рен.ТВ зняли відведення військової техніки на камери.

Що кажуть про відведення військ РФ в Україні

Голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко в інтерв’ю РБК-Україна підтвердив часткове виведення військ з території окупованого Криму, однак відведення російських військових від східного кордону України у Воронезькій області не спостерігається.

«Після анонсованої заяви міністра оборони РФ Шойгу про те, що з 23 квітня вони почнуть відведення військ, дійсно, наша розвідка спостерігає, що процес цей частково розпочато… На цей час ми бачимо цей процес на території тимчасово окупованого Криму», - пояснив він.

Скупчення сил і техніки противника залишається неподалік Воронежа і міста Богучар, що за 20 км від кордону з Україною.

На його думку, говорити про те що, Росія відведе всі свої війська від кордонів України ще зарано.

Стягування Росією військ до кордону з Україною

30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп, і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.

За даними ЗСУ, окупанти посилюють передові підрозділи розвідувальними групами і снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають напоготові до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема в населених пунктах на окупованій території України.

31 Березня The New York Times повідомила, що Росія стягує чотири тисячі військових до кордону з Україною.

Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим через Кримський міст.

Командування збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками та українськими військовими в Донецькій області на сході України.

США зажадали від Росії пояснень через стягування своїх військ до кордону з Україною, а також попередили Росію про реакцію у разі агресії щодо України.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що РФ шляхом збільшення кількості військ на кордоні намагається чинити тиск на Україну.

8 квітня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що ситуація контролюється, а українські військові готові реагувати як на загострення ситуації на тимчасово окупованій території Луганської і Донецької областей, так і вздовж всього українсько-російського кордону.

22 квітня Росія заявила, що починає відведення військ Південного та Західного військових округів, які проводили навчання в окупованому Криму та поблизу кордонів України, до пунктів постійної дислокації з 23 квітня. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що"всі поставлені цілі досягнуті".

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Автор: Яна Ставська