Погане керівництво погіршує й без того низький моральний дух і погану згуртованість підрозділів у багатьох частинах російських сил.

Чотири з п'яти російських генералів, які безпосередньо керували повномасштабним вторгненням в Україну у лютому 2022 року, наразі звільнені.

Утім, їхня заміна наразі мало що зробила для покращення бойових дій Росії, повідомляє Міноборони Великої Британії із посиланням на дані свєї розвідки.

"Відсутність безперервності командування, імовірно, буде більш руйнівною, ніж у західній армії, оскільки згідно з російською доктриною розробка планів здебільшого залежить від командира особисто, а не як колективна робота ширшого штабу", - йдеться в повідомленні.

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Також у британській розвідці повідомляють, що в російські армії спостерігається нестача молодших офіцерів для організації та керівництва новомобілізованими резервістами. Погане керівництво нижчого рівня, імовірно, погіршує й без того низький моральний дух і погану згуртованість підрозділів у багатьох частинах російських сил.

"Свідчення очевидців свідчать про те, що 15 жовтня 2022 року товариш по службі розстріляв 11 російських солдатів під Бєлгородом після того, як офіцер образливо висловився на адресу новобранців із числа національних меншин", - нагадали у розвідці.

Війна в Україні

Війська РФ рано вранці 24 лютого вторглися в Україну, в тому числі з території Білорусі. Кремль не оголошував війну Україні, а назвав повномасштабну агресію "спецоперацією", спрямованою, зокрема, на "денацифікацію" і "демілітаризацію" української держави.

Через півроку Росія відчуває потребу в людських ресурсах для продовження війни, але Путін не відмовляється від первісного наміру окупувати всю територію України.

Тому 21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив про початок часткової мобілізації в країні. За словами російського керівництва, залучати до війни проти України будуть до 300 тисяч осіб.

23-27 вересня російські окупанти провели на захоплених частинах чотирьох областей України псевдореферендуми. У Херсонській і Запорізькій - про вихід зі складу України і приєднання до Росії у Донецькій і Луганській - про приєднання до Росії. 30 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про анексію частин чотирьох областей України.

Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй засудила спробу анексії Росією частини Східної України в ході голосування 12 жовтня. "За" проголосували 143 країни, "проти" - 5, ще 35, включаючи Індію і Китай, "утрималися".

15 жовтня в селищі Солоті Бєлгородської області мобілізовані влаштували перестрілку. За деякими даними, троє чоловіків відкрили вогонь, попередньо відомо про 22 вбитих і 16 поранених. У Міноборони РФ прокоментували розстріл "мобіків". Там назвали меншу кількість загиблих і спробували представити подію як "теракт". Пропагандисти також отримали "методички" від Кремля і намагаються зам'яти інцидент, звинувативши у всьому "терористів".

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