Олександр Бастрикін заявив, що українців хочуть залишити в СІЗО.

Глава Слідчого комітету Російської Федерації Олександр Бастрикін заявив, що нібито більше не обмінюватимуть українських військовополонених. Українців хочуть тримати в ізоляторах тимчасового тримання.

Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ

"Вирішили не віддавати їх (українських бійців - ред.), погодили, де належить. А то вони думали:"здамося і до сімей". Ні, в ізолятори тимчасового утримання, в СІЗО", - повідомив Бастрикін.

При цьому він заявив, що нібито 2 тисячі українських полонених прибули "вчора".

Крім того, він заявив, що українських військових хочуть змусити відшкодувати "матеріальні збитки через бойові дії" в містах України.

Як раніше повідомляв УНІАН, в результаті обміну між Україною і Російською Федерацією 10 червня звільнивши п'ять українців. Зокрема, з полону звільнено голову однієї з територіальних громад Миколаївської області.

Ще один обмін полоненими відбувся в День Конституції України в Миколаївській області. 15 окупантів обміняли на 16 українських бійців і одного цивільного. При цьому п'ятьох бійців привезли на каретах швидкої - у них травми і вони потребують лікування.

У російському полоні залишаються бійці "Азова", українські волонтери та цивільні українці. Точне число тих, хто опинився в полоні у окупантів і бойовиків "ЛДНР" невідомо.

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