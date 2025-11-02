Відомо про пʼять влучань БПЛА.

Служба безпеки України та Сили оборони атакували нафтотермінал в місті Туапсе Краснодарського краю. Внаслідок удару успішно уражено танкер та інфраструктуру порту.

Про це УНІАН повідомили джерела в спецслужбі. "Безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ у взаємодії із іншими Силами безпеки та оборони вразили танкер і навантажувальну інфраструктуру нафтового термінала порту Туапсе. Зафіксовано п’ять влучань безпілотників. Унаслідок прильотів загорівся танкер та виведено з ладу щонайменше чотири нафтоналивні стендери, що здійснюють завантаження та розвантаження танкерів. Пошкоджено також портові будівлі", – повідомило джерело.

Повідомляється, що в порт у Туапсе розташовані нафтовий термінал і нафтопереробний завод (НПЗ), який належить компанії "Роснефть".

"Служба безпеки продовжує завдавати ударів по нафтопереробній інфраструктурі РФ, яка дає ворогу ресурси для агресії проти України. Допоки війна триває, "бавовна" на російських НПЗ і далі яскраво палатиме", - додало поінформоване джерело в СБУ.

Удари по РФ: важливі новини

Раніше командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді повідомив про успішне ураження пʼяти підстанцій на території РФ. Він зазначив, що загальна потужність складає 5066 МВА (Мегавольт-ампер).

Також раніше бійці ГУР провели успішну операцію та знищили три нитки нафтопродуктопроводу "Кольцевой" у Московській області. Цим нафтопроводом здійснювалося транспортування палива з Рязанського, Нижегородського та Московського нафтопереробних заводів.

Вас також можуть зацікавити новини: