Україна успішно застосувала ракети "Нептун", і настане час, коли регулярно використовуватиме власні балістичні ракети. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час Міжнародного форуму оборонних індустрій.

За його словами, на сьогодні є завдання максимального розгортання виробництва дронів-перехоплювачів для збиття "Шахедів".

"З цим поки що є дефіцит, але тим не менш ми працюємо над цим. Так само, як і завдання, щодо української балістики. Ми не раз успішно застосовували "Нептуни", наші крилаті ракети. Буде час, коли ми зможемо почати регулярно застосовувати наші власні балістичні ракети", - сказав президент.

Зеленський наголосив, що це одне з ключових безпекових завдань для держави та усіх підприємств і людей, які відповідають саме за ракетну програму України.

"Своя ефективна балістика, - це одна з гарантій безпеки", - додав глава держави.

Використання української зброї

Як повідомляв УНІАН, на фронті більше ніж 40% зброї, яка застосовується, - вироблена Україною або з Україною. До кінця року поставлено завдання збільшити кількість до 50%.

За словами Зеленського, від початку повномасштабної війни потенціал української оборонної промисловості збільшено в десятки разів. Він підкреслив, що наш потенціал у виробництві тільки дронів і ракет у наступному році буде вже 35 мільярдів доларів.

