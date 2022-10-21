Росія активно намагається вирівняти ситуацію на фронті та сформувати переговорну позицію для себе.
Про це в інтерв'ю УНІАН розповів військовий експерт Олег Жданов.
Як зазначив експерт, на окупованих територіях можуть змінитися дві речі. По-перше, там воєнний стан, а отже Путін може стягнути туди строковиків. По-друге, вони можуть почати примусову мобілізацію людей призовного віку – чоловіче населення і військовозобов'язаних жінок, що загрожує ризиками.
"Росія шукає способи вирівняти ситуацію на фронті. Так, у них величезні проблеми, але вони намагаються створити переговорну позицію для себе. Це не від того, що у них там все погано. Те, що все погано, - це мобілізація. Російське суспільство мало задає це питання, але воно ключове: "чому мобілізація? А куди поділася регулярна (армія - УНІАН)? А де той мільйон, який непереможний, легендарний і другий у світі за потенціалом?". Ось це свідчить про те, що все погано. Також про це сигналізує покупка дронів у Ірану. Це країна, яку Росія завжди вважала "нижче плінтуса". А тепер вони купують у них дрони і просять оперативно-тактичні ракети", - зазначив Жданов.
Експерт зауважив, що Путін просто погіршує картину на окупованих територіях для України, змушуючи сісти за стіл переговорів.
"Якщо ви не йдете на переговори, я буду погіршувати там становище. Сьогодні - воєнний стан, а завтра він оголосить щось типу нової України і введе там стан війни. Він намагатиметься зіштовхувати лобами наших громадян з нашими Збройними силами", - додав експерт.
Війна в Україні: головні новини
Вже кілька місяців триває контрнаступ ЗСУ на півдні й північному сході України. Наразі під окупацією Росії перебуває всього 32 населені пункти на Харківщині.
Непросте становище ворога й на півдні. На Херсонському напрямку ЗСУ тримають під вогневим контролем усі контрольні логістичні шляхи окупантів. У ніч на 21 жовтня прогриміли нові вибухи на Антонівському мосту; окупанти продовжують свою "евакуацію" на лівий берег Дніпра.
Через військові поразки Кремль погрожує підірвати дамбу Новокаховської ГЕС. Під загрозою затоплення, за словами українського президента, опинилось понад 80 населених пунктів включно з Херсоном.
З 10 жовтня Росія почала здійснювати масовані ракетні удари за допомогою іранських БПЛА на об'єкти критичної інфраструктури українських міст.
Щоби досягти яких-небудь локальних "перемог", російські війська продовжують безглузді штурми Бахмута і Соледара Донецької області.
На думку окремих експертів, у вересні 2022 року наступила нова фаза російсько-української війни. Наразі противник намагається закріпитися на Запорізькому напрямку.