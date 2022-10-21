Експерт зауважив, що Путін просто погіршує картину на окупованих територіях для України, змушуючи сісти за стіл переговорів.

Росія активно намагається вирівняти ситуацію на фронті та сформувати переговорну позицію для себе.

Про це в інтерв'ю УНІАН розповів військовий експерт Олег Жданов.

Як зазначив експерт, на окупованих територіях можуть змінитися дві речі. По-перше, там воєнний стан, а отже Путін може стягнути туди строковиків. По-друге, вони можуть почати примусову мобілізацію людей призовного віку – чоловіче населення і військовозобов'язаних жінок, що загрожує ризиками.

"Росія шукає способи вирівняти ситуацію на фронті. Так, у них величезні проблеми, але вони намагаються створити переговорну позицію для себе. Це не від того, що у них там все погано. Те, що все погано, - це мобілізація. Російське суспільство мало задає це питання, але воно ключове: "чому мобілізація? А куди поділася регулярна (армія - УНІАН)? А де той мільйон, який непереможний, легендарний і другий у світі за потенціалом?". Ось це свідчить про те, що все погано. Також про це сигналізує покупка дронів у Ірану. Це країна, яку Росія завжди вважала "нижче плінтуса". А тепер вони купують у них дрони і просять оперативно-тактичні ракети", - зазначив Жданов.

Експерт зауважив, що Путін просто погіршує картину на окупованих територіях для України, змушуючи сісти за стіл переговорів.

"Якщо ви не йдете на переговори, я буду погіршувати там становище. Сьогодні - воєнний стан, а завтра він оголосить щось типу нової України і введе там стан війни. Він намагатиметься зіштовхувати лобами наших громадян з нашими Збройними силами", - додав експерт.

Війна в Україні: головні новини

Вже кілька місяців триває контрнаступ ЗСУ на півдні й північному сході України. Наразі під окупацією Росії перебуває всього 32 населені пункти на Харківщині.

Непросте становище ворога й на півдні. На Херсонському напрямку ЗСУ тримають під вогневим контролем усі контрольні логістичні шляхи окупантів. У ніч на 21 жовтня прогриміли нові вибухи на Антонівському мосту; окупанти продовжують свою "евакуацію" на лівий берег Дніпра.

Через військові поразки Кремль погрожує підірвати дамбу Новокаховської ГЕС. Під загрозою затоплення, за словами українського президента, опинилось понад 80 населених пунктів включно з Херсоном.

З 10 жовтня Росія почала здійснювати масовані ракетні удари за допомогою іранських БПЛА на об'єкти критичної інфраструктури українських міст.

Щоби досягти яких-небудь локальних "перемог", російські війська продовжують безглузді штурми Бахмута і Соледара Донецької області.

На думку окремих експертів, у вересні 2022 року наступила нова фаза російсько-української війни. Наразі противник намагається закріпитися на Запорізькому напрямку.

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