Запланований російським командуванням підрив Каховської дамби ситуацію для РФ на півдні не змінить.

Російські війська вже готуються до відступу з Херсону, для оборони рубежів залучили пошарпані частини десантників.

Про це в ефірі FREEDOM розповів військово-політичний експерт Олександр Мусієнко.

"На правому березі видно спроби російських військ, щоб як-небудь дотягнути ситуацію до зими. Там зараз оборону утримують десантники, яких зібрали з лівого берега. Це боєздатні угруповання ЗС РФ, хоч і були пошарпані в боях", - сказав експерт.

На його думку, роль цього десанту в районі півночі і заходу Берислава - утримувати наступ українських військ до моменту прибуття максимальної групи військ на лівий берег Херсона.

"Вони максимально намагаються стримати наступ українських сил, утримувати рубежі, щоб окупанти змогли вивезти майно награбоване, свої сім'ї. Це вже очевидно: вони починають відхід, а десантники їх прикривають", - пояснив Мусієнко.

В цілому, ситуація для російських військ там несприятлива. Тому шанси за темпами у ЗСУ є, підкреслив він.

Разом з тим з боку ворога спостерігається все менше артилерійського вогню, тому що у росіян вичерпуються запаси, щоб підтримувати вогневий вал.

Мусієнко також додав, що запланований російським командуванням підрив Каховської дамби ситуацію для РФ на півдні не змінить.

"Не буде якогось ефекту цунамі. Підтоплення деяких населених пунктів і, можливо, деяких вулиць. Але підрив ГЕС не буде тією катастрофою, яку планують зробити росіяни. Вони думають: ви підійдете - ми підірвемо і вас змиємо. Але судячи з оцінок наших фахівців, навряд чи таке станеться", - уточнив Мусієнко.

Війна в україні: головні новини

Вже кілька місяців триває контрнаступ ЗСУ на півдні й північному сході України. Наразі під окупацією Росії перебуває всього 32 населені пункти на Харківщині.

Непросте становище ворога й на півдні. На Херсонському напрямку ЗСУ тримають під вогневим контролем усі контрольні логістичні шляхи окупантів. У ніч на 21 жовтня прогриміли нові вибухи на Антонівському мосту; окупанти продовжують свою "евакуацію" на лівий берег Дніпра.

Через військові поразки Кремль погрожує підірвати дамбу Новокаховської ГЕС. Під загрозою затоплення, за словами українського президента, опинилось понад 80 населених пунктів включно з Херсоном.

З 10 жовтня Росія почала здійснювати масовані ракетні удари за допомогою іранських БПЛА на об'єкти критичної інфраструктури українських міст.

Щоби досягти яких-небудь локальних "перемог", російські війська продовжують безглузді штурми Бахмута і Соледара Донецької області.

На думку окремих експертів, у вересні 2022 року наступила нова фаза російсько-української війни. Наразі противник намагається закріпитися на Запорізькому напрямку.

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