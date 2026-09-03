Путін несподівано заявив про шанси на завершення війни проти України

Водночас він вчергове звинуватив Київ у "державному тероризмі".

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що шанси на закінчення війни проти Україні є, але за однієї умови.

Його слова передають росЗМІ. Зокрема він заявив, що про припинення війни Україна та Росія мають домовлятися між собою, а інші країни можуть лише підтримати та допомогти в цьому питанні.

Також Путін повідомив, що контакти між Україною та РФ тривають переважно на рівні спецслужб.

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Користуючись нагодою, диктатор вчергове звинуватив Україну у "державному тероризмі", заявивши, що це "ускладнює можливості мирного врегулювання".

Також Путін зробив низку заяв про міжнародні відносини. Він зокрема сказав. що РФ нібито виступає за відновлення повноцінних відносин із США, але це питання залежить і від Вашингтона. Він додав, що контакти між РФ та США тривають і президент США Дональд Трамп "налаштований на позитивну, конструктивну роботу".

При цьому кремлівський диктатор звинуватив західних союзників України у тому, що вони "мовчать і стають співучасниками міжнародного тероризму".

Мирні переговори: важливі новини

Нагадаємо, ще 1 вересня Путін заявляв, що переговори щодо завершення війни проти України призупинені. Тоді він також сказав, що для успішних переговорів "потрібні фахівці, військові, дипломати", зокрема із США.

Зазначимо, що напередодні очільник Офісу президента Кирило Буданов натякнув на те, що мирні переговори між Україною та РФ можуть відновитися вже у вересні. У Кремлі відповіли на це, заявивши, що Москва не має жодної інформації щодо цього питання.

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