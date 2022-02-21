Ці території розташовані за близько 35 км від кордону.

Приватна американська компанія Maxar оприлюднила нові супутникові знімки, зроблені 20 лютого, які свідчать про посилену активність російських військ, розміщених поруч з північно-східним кордоном України з РФ.

Як повідомляє CNN, за оцінкою компанії, яка вже деякий час відстежує переміщення російських військ поруч з українським кордоном, "на північний захід від Білгорода та біля Солоти і Валуйок у Росії спостерігаються численні нові розгортання сил на місцевості".

Ці території розташовані за близько 35 км від кордону.

"Ця активність відрізняється від розгортання підрозділів, які спостерігались раніше… Донедавна вони розміщувалися на або поруч із гарнізонами та навчальними полігонами. Зараз (у неділю) більшість підрозділів і допоміжного спорядження у Солоті від’їхали, і по всьому району можна бачити сліди транспортних засобів і конвої бронетехніки", - йдеться у повідомленні.

У місцях, де ще минулої неділі розміщувалися значні сили, їх майже не залишилося. Деяку військову техніку помітили на схід від Валуйок, приблизно за 15 км від кордону з Україною.

CNN окремо встановив геолокацію кількох відео, що з’явились у мережі на вихідних, на яких видно рух великих колон з танками, гаубицями й бронетехнікою в районі Білгорода.

Нагадаємо, як повідомляв УНІАН, після телефонних розмов президента Франції Еммануеля Макрона з Путіним і Байденом стало відомо, що останні в цілому згодні спробувати підготувати безпековий саміт на найвищому рівні за участі України, Росії та союзників. У Білому домі наголосили, що це буде можливо виключно за умови, що до того часу Кремль не почне вторгнення в Україну.

Раніше CNN, посилаючись на слова американського чиновника, який має відомості від розвідки, повідомляло, що Російська Федерація зосередила на "відстані удару" від України близько 75% основних бойових одиниць країни.

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