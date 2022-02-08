Зловмисник тікав від своїх ватажків на підконтрольну українській владі територію для оформлення ID-паспорта і отримання пенсійних виплат.

У Станиці Луганській у ході оперативних дій співробітники контррозвідки Служби безпеки України затримали колишнього заступника командира угруповання бойовиків ОРДЛО.

Як повідомляє СБУ, зловмисник намагався потрапити на підконтрольну українській владі територію для оформлення ID-паспорта і отримання пенсійних виплат.

Затриманим є мешканець Антрацитівського району, який у 2014 році добровільно приєднався до бойовиків і його було призначено заступником ватажка одного з угруповань так званої "Казачьей национальной гвардии".

Встановлено, що його "підрозділ" брав активну участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції на території Краснодонського (нині Сорокинський) і Антрацитівського районів Луганщини.

Згодом він покинув лави бойовиків через конфлікт з ватажками, які замість "грошового утримання" видавали підлеглим харчові продукти. Потім тривалий час переховувався на тимчасово непідконтрольній українській владі території регіону.

Наразі затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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