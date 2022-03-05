За словами голови Сумської ОВА Живицького, у Тростянці терористи відкривають вогонь по мирних жителях, які виходять на вулицю.

У Тростянці Сумської області російські окупанти влаштували штаб і стріляють по мирному населенню.

Про це повідомив голова Сумської Військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив в ефірі Всеукраїнського інформаційного телемарафону.

"У Тростянці неможливо людям вийти на вулиці. Російські військові мародерствували, розікрали, розламали банкомати, і вони стріляють по мирному населенню, яке виходить прямо на вулицю. Особливо якщо хтось бере в руки мобільний телефон. Вони просто дуже бояться того, що їх будуть знімати, і відкривають вогонь на ураження по цивільних мешканцях", - сказав він.

За словами Живицького, центральна і південна частини Сумської області піддаються постійним авіаударам і обстрілу з "Градів". Російські терористи обстрілюють критичну інфраструктуру міст, де досі проживає цивільне населення.

"Охтирку бомбили протягом останньої години. По Лебедину так само проходили артилерійські обстріли. Місто залишається в більшості своїй без електроенергії. Так само підлога - без електроенергії і немає опалення. Було розбомблено авіацією та авіабомбами, Охтирська ТЕЦ повністю зруйнована, і місто залишається повністю без опалення та гарячої води. По місту Суми в різних районах міста так само немає електроенергії, немає опалення в третині частини міста, і так само немає води через відсутність електроенергії, через неможливість включити насоси і станції, які підкачують воду на водозаборах", - зазначив Живицький.

Водночас голова Сумської ОВА зазначив, що російські війська деморалізовані діями українців. За його словами, цілі колони російських військових розгортаються і біжать у бік Росії.

"Наземна операція захлинулася. Вони не очікували, що буде така жорстка відсіч, і люди навіть голими руками зупиняють танки, БТРи. Російські військові виходять в міста і шукають, як їм дістатися назад. Кілька днів тому ціла колона російської техніки, піднявши стовбури, повернулася назад в Росію", - додав глава Сумської області.

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