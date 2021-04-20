Напередодні Жозеп Боррель заявив, що на українських кордонах і в Криму зосереджуються понад 150 тисяч російських військових.

У Європейському Союзі виправили заяву віце-президента Європейської комісії, Високого представника ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозепа Борреля про чисельність російських військ на кордонах України.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Європейської служби зовнішніх зв'язків.

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Зокрема, в стенограмі брифінгу за підсумками неформального засідання Ради Євросоюзу на рівні міністрів закордонних справ 27 країн-членів ЄС сказано, що заявлена Боррелем кількість російських військ на кордонах України чисельністю 150 тис. військових була виправлена на 100 тис.

"Російське військове нарощування на українському кордоні викликає велике занепокоєння. Понад 100 тис.російських військ зосереджується на українських кордонах і в Криму. Ризик подальшого загострення очевидний", - йдеться у виправленій стенограмі.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 19 квітня, на брифінгу Боррель заявив, що в Євросоюзі бачать ризик загострення ситуації на кордонах України, оскільки Росія стягнула найбільшу за чисельністю кількість військ за весь час своєї агресії. Водночас він сказав, що на українських кордонах і в Криму зосереджуються понад 150 тис.російських військових.

Стягування Росією військ до кордону з Україною

30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп, і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.

За даними ЗСУ, окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами та снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів Збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають напоготові до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема в населених пунктах на окупованій території України.

31 Березня The New York Times повідомила, що Росія стягує чотири тисячі військових до кордону з Україною.

Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим через Кримський міст.

Командування збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками і українськими військовими в Донецькій області на сході України.

США затребували від Росії пояснень через стягування своїх військ до кордону з Україною, а також попередили Росію про реакцію в разі агресії щодо України.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що РФ шляхом збільшення кількості військ на кордоні намагається чинити тиск на Україну.

8 квітня Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що ситуація контролюється, а українські військові готові реагувати на загострення ситуації на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей, так і вздовж усього українсько-російського кордону.

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Автор: Віталій Саєнко