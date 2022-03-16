Цивільні об'єкти міста вперше піддалися бомбардуванню.

На залізничному вокзалі станції Запоріжжя II в Олександрівському районі міста Запоріжжя стався вибух.

Зранку секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв розповідав, що характер вибуху поки що не відомий. На місці працювали відповідні служби.

Згодом голова Запорізької ОДА Олександр Старух повідомив, що росіяни вперше вдарили по цивільних об'єктах в Запоріжжі.

"Ранок виявився не добрим. Головна новина - вперше в Запоріжжі цивільні об'єкти піддалися бомбардуванню. Ракети прилетіли в район залізничного вокзалу Запоріжжя II. За попередніми даними, ніхто не загинув. Друга ракета прилетіла в район ботанічного саду", - поінформував він.

Старух також зазначив, що вночі понад 3 000 людей дісталися до Запоріжжя із Маріуполя.

"На другу годину ночі 3207 автомобілів з Маріуполя приїхали до Запоріжжя. Ми вже прийняли та розселили понад 3000 людей, з них 772 дитини", - повідомив голова ОДА.

За інформацією Укрзалізниці, внаслідок ворожого обстрілу зазнала ушкоджень інфраструктура станції, а персонал та пасажири не постраждали.

Зокрема, пошкоджено колії, контактну мережу, в будівлях повилітали шибки. Також на станції перебували приміські поїзди без пасажирів, в них пошкоджено вікна.

Укрзалізниця в найкоротші терміни обіцяє відновити всю пошкоджену інфраструктуру.

Водночас скасовано приміський рейс Запоріжжя - Канцерівка, поїзд сполученням Запоріжжя - Синельникове відправиться о 09:30 зі станції Запоріжжя - Ліве. Відправлення всіх приміських поїздів, які вирушали зі станції Запоріжжя II, буде тимчасово перенесено на основний залізничний вокзал міста.

Як повідомляв УНІАН, у Шевченківському районі Києва внаслідок ранкового ворожого обстрілу стався обвал у 12-поверховому житловому будинку. Також частково пошкодило сусідній 9-поверховий будинок.

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