Білоусов зазначив, що за діями окупантів постійно проводиться аеророзвідка: українські військові слідкують за логістичними шляхами ворога.

На Лиманському напрямку росіяни накопичили велику кількість живої сили, постійно штурмують, намагаються тиснути та потроху просуватися. Про це розповів начальник відділення комунікацій 60-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Максим Білоусов.

"Ситуація складна і продовжує бути складною, тому що ворог накопичив велику кількість живої сили навпроти наших позицій і відповідно постійно штурмує, постійно намагається давити, просуватися, постійно застосовує різні засоби, такі як і піхота, такі як і РСЗВ, Гради", - скаазав він в етері Еспресо.

За його словами, вони також застосовують ударні дрони, такі як "Молнія", "Куб", "Ланцет".

Відео дня

"Їхні розвідувальні дрони теж постійно ширяють в небі і шукають цілі, що теж це викликає певну складність. Нам потрібно дуже добре маскуватися, щоб не було помітно наші підрозділи і відповідно теж протидіяти розвідці ворога. І також працює ворожа авіація, що теж ускладнює нашу роботу, тому що КАБи летять в бік наших позицій. І, звісно, КАБи - це така дуже потужна зброя", - пояснив військовий.

Білоусов зазначив, що за діями окупантів постійно проводиться аеророзвідка: українські військові слідкують за логістичними шляхами ворога.

"І як тільки ворог намагається ще висуватися, ми робимо все для того, щоб його нейтралізувати ще так на початку. Плюс існує така річ, як дистанційне мінування. І в цьому зараз дуже допомагають дрони і саме дистанційне мінування також є одним із засобів для того, щоб зупиняти противника ще як тільки він починає десь виходити або виїжджати", - додав він.

Захисник наголосив на тому, що у росіян кількість живої сили дуже велика, пояснивши:

"Дуже складно услідкувати за всім і побачити всі підходи до нашої позиції. Але наші хлопці, особливо зараз, після того, як бригада вступила до Третього армійського корпусу, ми масштабуємося, збільшуємося і наслідуємо тим правилам і тим знанням, які є в корпусу. Теж їх застосовуємо зараз в бою проти ворога, тож маємо надію на те, що найближчим часом побачимо і якісь успіхи в зоні нашої відповідальності".

Війна в Україні - ситуація на фронті

Російські окупанти здійснили нову спробу прориву на Покровському напрямку. Ворог накопичив велику кількість бронетехніки та задіює так званих "мотоциклетних штурмовиків", а також провів кілька хвиль піхотних атак.

Вас також можуть зацікавити новини: