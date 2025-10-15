Ворог намагається інфільтруватися малими групами і створювати сірі зони, каже Єременко.

У росіян на передовій немає команди штурмувати і закріплюватися, а є команда просто просуватися, створюючи сірі зони і вночячи хаос в оборону ЗСУ. Про це розповів начальник штабу Окремого полку безпілотних систем KRAKEN 1654 Третього армійського корпусу Євгеній Єременко з позивним "Тічер" в ефірі Київ24.

"Незважаючи на те, що противник зазнає досить високих втрат, він не зупиняється. Тобто для того щоб зайняти одну чи дві позиції Сил оборони України, противник може витратити десь до роти військовослужбовців", - розповів військовий.

Описуючи тактику росіян, Єременко зазначив, що вони намагаються інфільтруватися малими групами, причому "це може бути навіть один військовослужбовець у нашій тиловій зоні".

"У них немає по суті команди штурмувати і закріплюватися, у них є команда просто просуватися, заходити кудись у тил, влаштовувати засідки, намагатися розривати нашу логістику і таким чином вони створюють дуже ефективну динаміку на лінії бойового зіткнення", - пояснив військовий.

За його словами, у ворога зараз три мети. По-перше, це - Борова Харківської області, тобто майбутній плацдарм для проведення наступальних дій, заради цього росіяни намагаються відсунути Сили оборони України за річку Оскіл. Друга мета - захопити Лиман і почати наступ на Слов'янсько-Краматорську агломерацію.

Також ворог, як стверджує Єременко, прагне зменшити відстань до основної логістичної артерії Харків-Ізюм-Слов'янськ-Краматорськ.

Як повідомляв УНІАН, напередодні DeepState заявив про втрату позицій на Донеччині. Зазначалося, що російські окупаційні війська зайняли виступ в районі Мирного, Перебудови та Комар. Аналітики розповіли, що протягом останніх тижнів було важче, оскільки ворог почав здійснювати зачистки, що поступово призводило до втрат позицій.

Також ми писали, що ситуація на Новопавлівському напрямку фронту наближена до критичної. За словами комбата 3-го механізованого батальйону ОПБр Олега "Алігатора", ворог нарощує кількість штурмів – протягом останніх пʼяти днів атаки почастішали майже вдвічі. Військовий зауважив, що ворог почав використовувати мототехніку, що дозволяє йому бути маневровим, а також підʼїжджати до лінії бойового зіткнення для здійснення штурмів.

Також офіцер відділення комунікацій 155-ї окремої морської бригади ЗСУ Артем Прібильнов розповідав, як поводяться росіяни. За його словами, вони уникають застосування важкої техніки, намагаються інфільтруватися, а через протитанкові рови йдуть навіть з драбинами. Війна, зазначив Прібильнов, стає дедалі технологічнішою - обидві сторони активно впроваджують нові розробки та засоби ураження. Зокрема, росіяни вже почали застосовувати наземні роботизовані комплекси.

