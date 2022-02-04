Залужний наголошує, що жителям прикордонних областей України не потрібно хвилюватися та піддаватися паніці.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний розповів про стан забезпеченості України військовими запасами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ефірі ток-шоу "Право на владу".

Відповідаючи на запитання, на скільки часу вистачить озброєння, яке цими днями прибуває до України, Залужний зауважив:

"Ми військові люди, ведемо мову про військові запаси, про оперативні запаси і про стратегічні запаси. На сьогоднішній день вони всі майже заповнені до тих норм, які необхідно. І цього буде достатньо, щоб провести і перші, і наступні операції".

Залужний також зауважив, що з боку ЗСУ відслідковується вся діяльність збройних сил Росії.

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"На сьогоднішній день уздовж державного кордону ми бачимо зосередження військової техніки і особового складу, які туди прибувають... Є і такі військові частини та підрозділи, які здійснюють постійне переміщення. Це стосується так само і території тимчасово окупованого Криму. Якщо уважно проаналізувати той стан, в якому зараз ці угрупування знаходяться, то, я визнаю це як військова людина, що так, воно нас турбує", - сказав він.

Водночас Залужний зауважив, що будь-яку державу турбуватиме, якщо біля її кордонів знаходиться військове угруповання.

"Але, з іншого боку, якщо подивитися принципово, і з військової точки зору, і проаналізувати можливості до здійснення тих чи інших заходів, то я відмічаю, що на сьогоднішній день такої загрози немає. Це більше за все схоже на більш такий, мабуть, психологічний тиск. Тому жителям прикордонних областей не потрібно хвилюватися, не потрібно, найголовніше, піддаватися паніці", - зазначив Залужний і закликав вірити ЗСУ та офіційній інформації.

Нагадаємо, з листопада 2021 року Росія зосередила на кордонах з Україною понад 100 тисяч військових. Міжнародна спільнота непокоїться, що Кремль залучить армійців і техніку до повномасштабного наступу.

У зв’язку з новою загрозою російської агресії у Східній Європі США, Британія та ЄС працюють над інструментами стримування намірів Путіна, зокрема шляхом запровадження жорстких санкцій.

США та низка країн Європи погодилися передати українській армії військове озброєння для захисту суверенітету держави від імовірного нового наступу Росії.