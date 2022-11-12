Всі штурмові дії окупантів відбуваються тими підрозділами, які були заздалегідь перекинуті, у тому числі нещодавно мобілізованими силами.

Росіяни зазнають значних втрат по всій лінії фронту в Україні, втрачаючи до батальйону живої сили щодоби.

Як повідомив речник Східного угрупування військ Сергій Череватий в ефірі інформаційного телемарафону, на Луганщині відбуваються позиційні бої, і українські воїни намагаються зупинити ворога.

"У противника були у попередні рази спроби контратакувати наші позиції, проте він наразився на наш відсіч. Зазнав значних втрат, і загалом по всій лінії фронту ворог несе значні втрати. Фактично щодоби до батальйону (від 400 до 800 осіб, - УНІАН) втрачає у живій силі", - розповів Череватий.

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Він зазначив, що підрозділи загарбників, які відступили з Херсона, ще не дійшли до східної ділянки фронту. Усі штурмові дії окупантів на сході відбуваються тими підрозділами, які були заздалегідь перекинуті, у тому числі нещодавно мобілізованими силами.

Війна в Україні - втрати росіян

За останніми даними Генштабу ЗСУ, втрати російських окупантів уже перетнули позначку в 80 тисяч осіб. За минулу добу на українській землі лідквідовано понад 800 загарбників. Також протягом доби знищено майже 60 танків та бойових броньованих машин, 12 артилерійських систем.

Раніше оперативне командування "Південь" повідомило, що ЗСУ знищили на півдні 55 окупантів, два танки, три самохідні гаубиці "Мста-С" та склад із боєприпасами.

Окрім цього у Генштабі ЗСУ підтвердили, що українські військові 10 листопада вдарили по скупченню російських окупантів у Запорізькій області. В результаті ворог втратив пораненими понад 100 осіб, а інформація щодо загиблих уточнюється.

Також відомо, що станом на 11 листопада ЗСУ звільнили близько трьох тисяч квадратних кілометрів територій на півдні України. Але все ще є території, де можуть залишатися російські окупанти.

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