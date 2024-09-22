Рросіяни порушують конвенції, міжнародні договори, Статут ООН.

Російські окупанти регулярно використовують хімічну зброю на фронті. Щоб заплутати військових, спочатку з дрону можуть скинути звичайну димову граната, а вже слідом - отруйну.

Командир 704-го полку військ радіаційного, хімічного і біологічного захисту (РХБЗ) Збройних сил України полковник Віктор Явтушенко розповів в інтерв’ю "Новинарні", що солдати на оборонних пунктах першого ешелону активно використовують протигази. Кожен боєць всюди носить його з собою, щоб убезпечитись від потрапляння небезпечних речовин в організм.

"Воїн вдягає протигаз при перших ознаках застосування хімічних речовин – кашель, печія в очах, в грудях, на слизових оболонках. Він зберігає життя і здоров’я. Кожен боєць, який перебуває в окопі, повинен мати можливість виконувати свої завдання за призначенням. Потрібно зрозуміти, що в сучасних умовах ведення бою солдат має чимало спорядження. Якщо все це не розподілити у доступності, то це створює відчуття неповного спорядження. Застосування противником хімічних гранат і наявність протигаза є показниками того, що ми усвідомлюємо небезпеку від таких застосувань. Засоби захисту повинні бути завжди поруч", - наголосив Явтушенко.

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За його словами, протягом липня-серпня цього року групи РХБ розвідки зафіксували та задокументували 834 випадки застосування росіянами боєприпасів із вмістом небезпечних хімічних сполук. Загалом, з початку повномасштабної війни, вже маємо більше 4 тисяч випадків.

"Переважно росіяни використовують хлорацетофенон. Формально він не є хімічною зброєю. Це – бойова отруйна речовина подразнювальної дії. У Конвенції про хімічну зброю хлорацетофенон визначається як хімічний засіб боротьби з заворушеннями. Це хімікат, здатний швидко викликати в організмі людини подразнення органів чуття або фізичні розлади, які зникають через короткий час після закінчення дії. Але використання цих газів під час воєнних дій неприпустимо. Це порушення Конвенції про хімічну зброю, міжнародного договору щодо хімічної зброї в рамках Організації Об’єднаних Націй. Але ж ми бачимо, з яким ворогом воюємо: росіяни порушують конвенції, міжнародні договори, Статут ООН", - обурився командир.

На його думку, ключовим є, що противник чітко усвідомлює ефективність цих застосувань. Так, ці речовини створювались, щоб змусити протестувальників припинити свої дії та розійтись. Однак на фронті, коли військовий залишається на позиціях, він продовжує перебувати в хімічно небезпечному середовищі.

"Як зрозуміти, що відбувся скид? Наприклад, речовина CS (сіес) викликає печіння в очах та легенях. Воно дуже подібне до використання балончика зі сльозоточивим газом. Ознаки такі самі, тільки дія сильніша в кілька разів. Для того, щоб себе вберегти, якраз і треба використовувати протигаз... Із підручних засобів можуть допомогти маска й окуляри, які щільно прилягають до обличчя. Наприклад, балістичні окуляри. Маска, звичайно, рятує гірше, ніж протигаз, але з її допомогою військовослужбовець зможе зменшити вплив небезпечних хімічних речовин, не залишаючи позицію", - розповів Явтушенко щодо способів протидії.

Хімічна зброя на фронті

Помічниця директора "Європейського центру" в американському аналітичному центрі Atlantic Council Емма Нікс, якщо світ не дасть рішучої жорсткої відповіді на це, Росія перейде до масштабнішого і смертоноснішого застосування хімічної зброї.

На відміну від радіаційної і хімічної зброї, фактори ураження якими можна виявити майже одразу, випадки застосування біологічної зброї виявляються не так легко. Однак, на щастя, поки ворог її не застосовував.

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