Удар призвів до масштабних руйнувань ключової інфраструктури та обладнання.

Міноборони Британії показало наслідки удару українських Сил оборони по авіабазі у Волгоградській області РФ 22 серпня. Як ідеться в повідомленні британського Міноборони в соцмережі X, український удар по авіабазі Маринівка призвів до масштабних руйнувань ключової інфраструктури та обладнання.

"Результатом удару стало: 4 зруйнованих укриття для літаків, 3 пошкоджених укриття для літаків, зруйнований обтічник, зруйновані допоміжні будівлі та зруйновані відкриті складські приміщення", - наголошується в повідомленні.

Також Міноборони Британії показало супутникові знімки, на яких видно руйнування на авіабазі після удару.

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Удар по аеродрому Маринівка

Нагадаємо, в ніч на 22 серпня під українською атакою опинилася авіабаза Маринівка в місті Калач-на-Дону Волгоградської області, було вражено склади з керованими авіаційними бомбами і паливом.

Згодом у мережі опублікували супунтикові знімки "Маринівки", які зробили вже після нічного удару. На них можна побачити значні руйнування.

Як зазначали аналітики, аеродром "Маринівка" є єдиною російською авіабазою поблизу України, на якій побудували укриття для літаків. Хоча не йдеться про повноцінні захисні споруди - ймовірно, ці укриття здатні захистити від негоди, проте не дуже ефективні проти уламків.

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