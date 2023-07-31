На щастя, люди перебували на безпечній відстані, а рятувальники встигли вчасно зреагувати.

Працівники екстрених служб продовжують рятувальну операцію у Кривому Розі, який атакувала Росія. Під час розбору завалів обвалилася частина конструкції зруйнованого будинку.

Відео моменту обвалу опублікували "Вікна". На кадрах видно, як частина конструкції будинку раптово облалилася просто на голови рятувальників, що займалися розбором завалів.

На щастя, мешканці будинку та журналісти були на безпечній відстані, а рятувальники встигли відскочити, коли частина конструкції впала.

У Міністерстві внутрішніх справ закликали місцевих та пресу триматися подалі від місця, де проводяться рятувальні роботи, адже окрім можливого повторного обстрілу, може трапитись обвал споруди чи вибух.

Тим часом місцеві видання повідомляють, що кількість загиблих вже сягнула 5 осіб. Також віждомо про 43 постраждалих. Врятовано 3 особи, евакуйовано 30 осіб. Під завалами ще декілька людей, рятувальні роботи тривають.

Серед загиблих - 10-річна дитина. Як повідомляє видання "Свої", тіло дитини дістали з-під завалів кілька хвилин тому.

Оновлено о 14:05. Мер Кривого Рогу Олександр Вілкул підтвердив збільшення кількості поранених внаслідок удару РФ по багатоповерхівці.

"Я лише дві хвилини тому приїхав з місць влучання. Ми розбираємо завали. Тому найсвіжіша інформація, на жаль, така: 53 людини поранені, в тому числі три дитини. Із поранених троє людей у важкому стані, й один у надважкому стані - там серйозна політравма. Із загиблих 4 людини , на зараз загиблі: два чоловіка і родина – мати 45 років і дівчинка 10 років ", - розповів голова Ради оборони міста Олександр Вілкул в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що розбір завалів ще триває.

"На жаль, по тій інформації, що ми зараз маємо, можуть бути ще люди під завалами. Рятувальники роблять все можливе задля того, щоб їх врятувати", - сказав Вілкул.

Оновлено о 14:27. Родичка загиблих 45-річної матері та її 10-річної доньки розповіла виданню "Перший міський", що вони мешкали на 8 поверсі знищеного російською ракетою будинку. Рідні не тямлять себе від горя.

Ракетний удар по Кривому Розі - що відомо

У понеділок, 31 липня, у місті Кривий Ріг Дніпропетровської області лунали вибухи. Пізніше у МВС України повідомили, що супротивники завдали по Кривому Рогу ракетного удару.

Росіяни поцілили по місту двома ракетами. Одна ракета влучила в чотириповерхову будівлю навчального закладу.

Під завалами ймовірно є люди. Працюють рятувальники та поліція. Друга ракета зруйнувала секцію з 4 по 9 поверхи житлового будинку.

Вас також можуть зацікавити новини: