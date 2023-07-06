Під завалами шукають ще кількох людей.

Кількість жертв ракетного удару російських окупантів по Львову в ніч проти 6 липня зросла до шести. Рятувальники продовжують розбирати завали.

В ефірі телемарафону голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький наголосив, що на зв'язок досі не виходить сім'я, яка могла бути у зруйнованому будинку. "Сімох людей з-під завалів врятовано наразі. І близько 70% розібраних завалів", – зазначив він.

Голова ОВА додав, що вони не втрачають надії врятувати людей.

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"Досі одна з сімей не виходить на зв’язок. Але сподіваємося, що їх або там не було, або ми їх врятуємо", – сказав Козицький. Він також зауважив, що медичну допомогу було надано 130 людям, госпіталізовано 13 людей.

Пізніше мер Львова Андрій Садовий у своєму Telegram-каналі зазначив, що пошуково-рятувальна операція триває вже 17 годин.

"П’ятьох людей дістали з-під завалів і зараз ще шукають п’ятьох людей", – сказав він.

Згодом Садовий повідомив, що під завалами знайшли тіло ще однієї загиблої жінки.

Ракетний удар окупантів по Львову

У ніч на 6 липня Львів був атакований російськими окупантами. Ворожа ракета поцілила у багатоповерхівку. Загарбники випустили по місту 10 крилатих ракет "Калібр", сім з яких вдалося знищити протиповітряній обороні.

Було пошкоджено 35 будинків, заклади освіти, гуртожитки, великий офісний центр та багато автомобілів. У місті оголошено дводенну жалобу за загиблими внаслідок ракетного удару.

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