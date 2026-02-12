Ірина Погоріла

Традиційно було заявлено, що на об'єкт міноборони РФ врали уламки дрона і постраждалих немає.

В ніч на 12 лютого дрони вдарили по арсеналу головного ракетно-артилерійського управління (ГРАУ) міноборони РФ у Волгоградській області.

В даний час на об'єкті триває масштабна детонація боєприпасів, повідомляють російські ТГ-канали. Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров вже оголосив евакуацію мешканців селища Котлубань.

"На території об'єкту міністерства оборони біля селища Котлубань сталося загорання. В гасінні пожежі задіяно протипожежні служби регіону, МНС та Міністерства оборони", - написав Бочаров.

Крім того, близько до десятка вибухів було і в Тамбовській області, де атаковано завод "Прогрес". Внаслідок удару там виникла пожежа.

Хоча губернатор регіону Євген Первищов заявив, що "внаслідок удару українських БпЛА" нібито був пошкоджений навчальний корпус Промислово-технологічного коледжу, де загорілися навчальні майстерні.

Крім цього, у Брянську після вибухів сталося загорання в районі місцевої ТЕЦ. Місцями сталися перебої з електроенергією.

Удари по території РФ

Влітку 2025 року дрони атакували Тамбовський пороховий завод, внаслідок чого там були вибухи. Повідомлялося, що там сталося загоряння одного із складів боєприпасів.

А вже 9 лютого цього року відбулися нові ураження дронами Служби безпеки України заводу, що виготовляє російські ракети.

