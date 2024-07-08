Це 30-річна львв'янка Світлана Лук'янчук.

Внаслідок цинічного удару Росії по дитячій лікарні "Охматдит" загинула 30-річна львів'янка Світлана Лук'янчук. Про це повідомив у Телеграм мер Львова Андрій Садовий.

Як йдеться у повідомленні, Світлана народилася у Львові, була сиротою, тож її вихованням займалася рідна тітка.

Дівчина закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця. Після цього завершила інтернатуру. В Охматдиті працювала дитячим нефрологом.

Відео дня

"Поховають Світлану у Львові біля батьків, на Голосківському цвинтарі", - написав Садовий.

Удар по "Охматдиту" - що відомо

Російські окупаційні війська 8 липня завдали ракетного удару по Києву. Під ворожим вогнем опинилися дитяча лікарня "Охматдит". Президент України Володимир Зеленський наголосив. що це був розрахований точний удар окупантів, а не робота української ППО.

У Києві організовано зелений коридор, по якому дітей вивозять на лівий берег.

Станом на 14:30 відомо про двох загиблих в лікарні "Охматдит". Обоє - дорослі. Зокрема, одна лікарка. Наразі інформації про загиблих неповнолітніх немає. Водночас, є ймовірність, що під завалами можуть бути діти.

Вас також можуть зацікавити новини: