За словами Подоляка, такі удари дозволять "справедливо фіналізувати" війну в Україні.

Таких ударів, як сьогоднішня атака БПЛА на склад у Торопці Тверської області РФ, має бути значно більше. Про це у коментарі РБК-Україна розповів радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

За його словами, це дозволить "справедливо фіналізувати" війну в Україні.

"Дуже ефективно, дуже ефектно, але мало. І в цьому є проблема сьогодні. Тому що якраз такі знищення цієї інфраструктури, в тому числі складської перш за все, це оптимально буде впливати на події на лінії фронту і буде суттєво впливати на соціальні наслідки в РФ", - зазначив він.

Подоляк вважає, що завдяки таким ударам у росіян і надалі буде формуватись розуміння, що війна поступово суттєво збільшує свою присутність на їхній території, "і тоді ми нарешті будемо бачити іншу Росію, вони будуть в істериці, вони будуть тиснути на свою "еліту".

"Але для того, щоб це масштабувати якраз таки потрібно зняття оцих неформальних заборон. І друге - суттєве нарощування кількості інструментів. Тому що одна справа - це дрони, а справа інша - це якраз атаки на відстані 100-200-300 км від лінії фронту, чи від державного кордону України з РФ, знищувати це ракетами. Балістичними. Відповідної дальності", - вважає радник керівника ОП.

Удар по складу боєприпасів у Тверській області РФ

У ніч на 18 вересня місто Торопець Тверської області Росі атакували дрони. РосіЗМІ повідомили, що в регіоні евакуюють населення.

Згодом в РНБО України розповіли подобиці про удар дронами по великому складу в Тверській області РФ. На складі ворог, зокрема, зберігав ракети до реактивної системи залпового вогню "Град".

Пізніше Defense Express повідомило, що у Тверській області знищили 60-70 сховищ з 30 тисячами різних боєприпасів. Це був великий та важливий арсенал.

Вас також можуть зацікавити новини: