Фіксують щонайменше два влучання у трубопровід.

У мережі з'явилися супутникові знімки, що демонструють наслідки атаки українських дронів по порту Туапсе у ніч на 2 листопада.

Як повідомляє телеграм-канал "Exilenova+", супутникові знімки Airbus фіксують щонайменше два влучання у трубопровід нафтоналивного терміналу "Транснефті".

Також пошкоджений нафтовий танкер, що знаходився біля причалу.

"Через якість знімків поки що неможливо точно визначити ступінь руйнувань", - йдеться у повідомленні.

Також повідомлялося про витік нафтопродуктів у море після атаки.

Нафтовий термінал у Туапсе розташований в акваторії Туапсинського морського порту (Краснодарський край). Експлуатується компанією АТ "Чорномортранснафта", що входить до структури ПАТ "Транснефть".

Він є одним із основних експортних терміналів півдня Росії, через нього здійснюється відвантаження нафти на зовнішні ринки, зокрема до країн Середземномор’я та Азії.

Причал, який зазнав ураження, було введено в експлуатацію у 2013 році. Він здатен перевалювати до 7 мільйонів тонн продукції на рік і приймати судна завдовжки до 250 метрів з осадкою до 15 метрів.

Атака на термінал у Туапсе – що відомо

У ніч на неділю, 2 листопада, в порту Туапсе безпілотниками уражено нафтовий термінал. ЗМІ повідомляли про пошкодження "портової інфраструктури".

Джерела УНІАН у спецслужбах повідомляли, що зафіксовано п’ять влучань безпілотників. Унаслідок прильотів загорівся танкер та виведено з ладу щонайменше чотири нафтоналивні стендери, що здійснюють завантаження та розвантаження танкерів. Пошкоджено також портові будівлі.

Речник ВМС ЗС України Дмитро Плетенчук зазначав, що на момент удару по порту Туапсе на нафтовідвантажувальних платформах знаходилися щонайменше три судна тіньового флоту РФ.

