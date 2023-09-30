Загарбники перекинули ЗРК разом з особовим складом.

Російські загарбники намагаються закрити пролом у системі ППО у тимчасово окупованому Криму. На півострів перекидають старі зенітно-ракетні комплекси.

Партизани помітили на дорозі, що веде до Сімферополя, ЗРК "Оса" та російських військових.

"Це старий комплекс, який почав використовуватися ще з 70-х років минулого століття", - йдеться у повідомленні моніторингової групи "Атеш".

Відзначається, що росіянам доводиться розконсервувати застарілі засоби ППО, тому що ті, що вже є в Криму, не можуть закрити свої ж військові об'єкти.

"Більш сучасні засоби, у свою чергу, планомірно знищуються українськими силами", - підсумували партизани.

Знищення російської ППО в Криму - головні новини

Наприкінці серпня 2023 року українські військові знищивши у Криму пускову установку і запас ракет до С-400.

14 вересня українським захисникам вдалося знищити ще один комплекс С-400 в Криму. Біля Євпаторії безпілотники СБУ вразили радари і антени комплексу, після чого двома крилатими ракетами "Нептун" вдарили по пускових установках С-400 "Тріумф". В результаті в системі ППО окупантів утворилася серйозний пролом.

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