За їхніми даними, були знищені "тисячі тонн" зерна.

Російська Федерація використовує свою найкращу зброю для ударів по українських елеваторах та об'єктах інфраструктури.

Про це заявили в Міністерстві оборони Великої Британії, пише Sky News. У заяві йдеться, що з тих пір, як 17 липня Росія остаточно вийшла з чорноморської зернової ініціативи, були знищені "тисячі тонн" зерна.

Росія використовує для ураження елеваторів і об'єктів інфраструктури "кращу зброю", включаючи ракети Х-22 - 5,5 - тонні боєприпаси, спочатку призначені для ураження авіаносців.

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Відзначається, що знищення інфраструктури і самого зерна призвело до зростання вартості продовольства в африканських країнах, які залежать від поставок з України.

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Як відомо, у липні російська влада оголосила, що припиняє свою участь у зерновій угоді, пояснивши це небажанням заходу "виконати їхні умови".

Росія оголосила, що тепер всі судна, що прямують в українські порти, будуть розглядатися як потенційні перевізники військових вантажів. Окупанти відразу ж почали завдавати ударів по українській портовій інфраструктурі.

21 липня постпред Великої Британії в ООН заявила, що зерна, яке вже знищила Росія, вистачило б на рік для 270 тисяч осіб.

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